Россия продолжит расширять географию поставок своих энергоресурсов и развивать сотрудничество с надёжными зарубежными партнёрами. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на заседании комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и экологической безопасности.

«Мы, в свою очередь, будем расширять рынки сбыта, сотрудничать с предсказуемыми ответственными партнёрами», — подчеркнул глава государства.

Напомним, 19 ноября на пленарном заседании саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне Путин заверил страны Азиатско-Тихоокеанского региона в надёжности поставок российских энергоресурсов. Президент подчеркнул, что отечественный экспорт вносит существенный вклад в обеспечение энергетической и продовольственной безопасности региона. Москва также готова расширять сотрудничество с зарубежными партнёрами в сфере мирного атома.