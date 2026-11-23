Проект газопровода «Сила Сибири — 2» не обсуждался предметно во время переговоров в Китае, хотя энергетическое сотрудничество остаётся постоянной темой диалога Москвы и Пекина. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, уточнив, что работа над новым маршрутом продолжается на уровне профильных специалистов.

«Что касается упомянутого маршрута, то в предметном плане он не обсуждался. Здесь работа ведётся на рабочем уровне», — пояснил представитель Кремля.

По словам Пескова, энергетика занимает важное место в российско-китайских отношениях, однако многие вопросы в этой сфере требуют особой осторожности при публичном обсуждении. При этом Москва и Пекин продолжают искать возможности для расширения совместных проектов.

«Тема постоянно фигурирует в повестке российско-китайских отношений. По понятным причинам эта область нашего сотрудничества сейчас относится к сфере чувствительных областей», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Ранее Life.ru сообщал, что Россия и Китай рассчитывают согласовать коммерческие условия строительства газопровода до конца 2026 года. Вице-премьер Александр Новак пояснял, что дальнейшее продвижение зависит от переговоров «Газпрома» и китайской CNPC. Ещё в сентябре 2025 года компании подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве магистрали, однако ключевые коммерческие параметры оставались предметом согласования. Позднее Life.ru писал о встрече Владимира Путина с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в Санкт-Петербурге. Тогда стороны обсудили широкие перспективы сотрудничества в энергетике, но конкретная сделка по новому трубопроводу в повестку переговоров лидеров также не вошла.