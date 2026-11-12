Россия никогда не выступала против диалога с европейскими странами и сохраняет готовность к контактам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 12 ноября.

Заявление российского лидера прозвучало на фоне переговоров в Кремле со спецпосланниками президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Одним из обсуждаемых вопросов стало возможное подключение европейских государств к процессу урегулирования украинского конфликта.

Американская сторона ранее выступила за расширение переговорного формата. По словам Кушнера, Вашингтон неоднократно объяснял Москве, что участие Европы необходимо для выработки долгосрочных гарантий безопасности и выполнения будущих договорённостей.

При этом российские представители отмечали отсутствие конкретных мирных инициатив со стороны европейских стран. Глава делегации РФ на переговорах в Абу-Даби Владимир Мединский подчёркивал, что Москва готова рассматривать содержательные предложения, однако пока не получила их от европейских партнёров.

Вопрос о привлечении Европы приобрёл особую актуальность после трёхсторонних консультаций России, США и Украины 10–11 ноября. Их участники обсуждали не только условия возможного прекращения конфликта, но и принципы будущей системы безопасности на континенте. Европейские представители проводили отдельные встречи с американской и украинской делегациями, однако за основным столом переговоров не присутствовали.