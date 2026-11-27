Россия продолжит модернизацию Военно-морского флота, уделяя особое внимание развитию подводных сил. Об этом заявил президент Владимир Путин на торжественной церемонии первого поднятия военно-морского флага на атомном подводном крейсере «Пермь».

«Мы намерены и дальше развивать, совершенствовать Военно-морской флот, в том числе подводные силы», — подчеркнул глава государства.

Церемония состоялась в Северодвинске, куда президент прибыл с рабочим визитом. В программу поездки также вошло совещание, посвящённое вопросам развития группировки атомных подводных лодок российского флота.

«Пермь» относится к многоцелевым атомным подводным лодкам модернизированного проекта 885М «Ясень-М». Крейсер построили на предприятии «Севмаш». Его заложили в июле 2016 года, а спустили на воду в марте 2025-го. Подводная лодка предназначена для выполнения широкого круга боевых задач, включая поражение морских и береговых целей. Крейсер также рассматривается в качестве носителя гиперзвуковых ракет «Циркон».

Ранее в ходе церемонии президент России Владимир Путин выразил уверенность, что все намеченные планы по развитию Военно-морского флота страны будут реализованы в установленные сроки и в полном объёме.