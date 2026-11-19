Россия не начинала войну на Украине, а пытается её завершить, заявил Владимир Путин. Свою позицию президент объяснил журналистам после саммита в китайском Шэньчжэне.

Путин заявил, что Россия не начинала боевые действия на Украина. Видео © Life.ru

«Не мы начали войну и вообще мы никакой войны не начинали. Но восемь лет там шли боевые действия и война, на самом деле. Мы только пытаемся её закончить, оказывая помощь тем государствам, которые мы не признавали, признали и заключили с ними договор о взаимопомощи», — подчеркнул глава государства.

Отправной точкой конфликта стал переворот в Киеве в 2014 году. Путин напомнил, что жители ряда юго-восточных регионов не признали смену власти, после чего украинское руководство начало против них военную операцию.

Москва на протяжении восьми лет пыталась добиться мирного урегулирования ситуации. Однако всё это время киевские власти продолжали там боевые действия.