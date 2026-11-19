Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик только после публичных заявлений об отказе выполнять мирные договорённости. Об этом президент Владимир Путин напомнил журналистам по итогам переговоров в Китае.

По словам главы государства, Москва долгое время не шла на этот шаг, рассчитывая на политическое урегулирование конфликта. Ситуация изменилась, когда стало очевидно, что достигнутые соглашения не собираются исполнять.

«Когда они публично, все хорошо помнят, публично заявили устами первых лиц о том, что они не собираются выполнять никаких мирных договоренностей, только после этого мы признали непризнанные на тот момент новые республики Донецкую и Луганскую», — подчеркнул Путин.

Российский лидер также заявил, что жители Донбасса, провозгласившие независимость республик, действовали в рамках международного права. Президент сослался на первую статью Устава ООН, закрепляющую принцип равноправия и самоопределения народов. При этом международно-правовой статус этих территорий остаётся предметом разногласий.

Напомним, Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР 21 февраля 2022 года. На следующий день были ратифицированы договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с республиками.

Ранее Life.ru рассказывал, что Путин допускал стремление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель найти мирный выход из украинского кризиса. На заседании клуба «Валдай» в октябре президент предположил, что немецкий политик всё же надеялась добиться урегулирования, несмотря на её последующие высказывания о Минских соглашениях. Тогда же он напомнил о переговорах в Стамбуле весной 2022 года, которые не привели к подписанию окончательного документа.