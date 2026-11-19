Россия на протяжении восьми лет пыталась урегулировать конфликт на юго-востоке Украины, однако всё это время Киев продолжал военные действия. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил журналистам в китайском Шэньчжэне после трёхсторонних переговоров с американским лидером Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.

«Мы восемь лет, восемь лет старались урегулировать этот кризис на юго-востоке Украины, и все эти восемь лет киевский режим проводил какие-то там военные мероприятия», — сказал российский лидер.

По словам Путина, события, приведшие к конфликту, начались с государственного переворота в Киеве в 2014 году. Как считает президент, после смены власти украинское руководство развернуло военную операцию против регионов юго-востока страны, которые отказались признать её результаты. Именно с этими событиями он связал начало затяжного кризиса.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин и Си Цзиньпин обсудили итоги последнего раунда переговоров по Украине, состоявшегося 10–11 ноября в Абу-Даби. На консультациях представители России, США и Украины рассматривали вопросы гарантий безопасности, территориальные разногласия и гуманитарные проблемы, включая возможный обмен военнопленными. Сторонам удалось сблизить позиции по отдельным направлениям, однако окончательного мирного соглашения достигнуто не было.