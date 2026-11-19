Урегулирование конфликта на Украине развивается в верном направлении. Такую оценку президент США Дональд Трамп дал во время трёхсторонней встречи с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в китайском Шэньчжэне.

«Я думаю, это развивается в верном направлении», — сказал Трамп.

Заявление прозвучало 19 ноября на первой в истории трёхсторонней встрече действующих руководителей России, США и Китая. Переговоры проходят в государственной резиденции председателя КНР «Цилинь Шаньчжуан» на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Перед началом общего саммита Путин и Трамп провели отдельную беседу, главной темой которой стало украинское урегулирование. Разговор продолжался около 35–40 минут. Помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что стороны также затронули двусторонние отношения и подготовку к трёхсторонним переговорам.

Кроме того, американский лидер ранее заявил на встрече с Си Цзиньпином, что США и Китай заинтересованы в завершении украинского конфликта. По словам Трампа, обе страны готовы содействовать поиску мирного решения.