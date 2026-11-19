Трамп заявил, что урегулирование на Украине движется в верном направлении
Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев / POOL
Урегулирование конфликта на Украине развивается в верном направлении. Такую оценку президент США Дональд Трамп дал во время трёхсторонней встречи с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в китайском Шэньчжэне.
«Я думаю, это развивается в верном направлении», — сказал Трамп.
Заявление прозвучало 19 ноября на первой в истории трёхсторонней встрече действующих руководителей России, США и Китая. Переговоры проходят в государственной резиденции председателя КНР «Цилинь Шаньчжуан» на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
Перед началом общего саммита Путин и Трамп провели отдельную беседу, главной темой которой стало украинское урегулирование. Разговор продолжался около 35–40 минут. Помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что стороны также затронули двусторонние отношения и подготовку к трёхсторонним переговорам.
Кроме того, американский лидер ранее заявил на встрече с Си Цзиньпином, что США и Китай заинтересованы в завершении украинского конфликта. По словам Трампа, обе страны готовы содействовать поиску мирного решения.
Ранее Life.ru рассказывал, что 10–11 ноября в Абу-Даби прошёл очередной раунд трёхсторонних переговоров России, США и Украины. Делегации обсуждали вопросы безопасности, территориальные разногласия и возможный обмен военнопленными. Уже 12 ноября Владимир Путин принял в Кремле американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, чтобы обсудить дальнейшие перспективы урегулирования. Затем, 16 ноября, представители Вашингтона провели телефонный разговор с Юрием Ушаковым. По словам Кушнера, стороны обсудили достигнутый прогресс и следующие шаги мирного процесса.
Больше новостей о международной дипломатии, переговорах и урегулировании мировых конфликтов — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.