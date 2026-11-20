Россияне осознают исторические предпосылки происходящих сегодня событий, и это отражается на настроениях в обществе. Таким наблюдением Владимир Путин поделился в интервью Эмиру Кустурице для фильма «Наше крещение. Предстоятель».

Президент обратил внимание, что противники страны на протяжении столетий стремились подорвать её могущество. По его словам, ради достижения этой цели они неоднократно прибегали к известному принципу «разделяй и властвуй».

«Это должны понимать и знать все, в том числе те, кто проживает и в России. Мы это знаем, понимаем, я это чувствую и вижу по состоянию нашего общества», — указал Путин

Ранее Life.ru сообщал, что Дмитрий Песков раскрыл подробности интервью Путина с Кустурицей. По словам пресс-секретаря президента, беседа состоялась ещё до зарубежной поездки российского лидера. Представитель Кремля высоко оценил разговор, посвящённый патриарху Кириллу и вопросам веры.