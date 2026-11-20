Россия и православие могут стать своеобразным ковчегом для христианства во всём мире. Такую возможность допустил президент Владимир Путин в интервью режиссёру Эмиру Кустурице для документального фильма «Наше крещение. Предстоятель».

Во время беседы Кустурица сравнил возможную роль России и православия с ковчегом, способным сохранить христианство. Российский лидер согласился с предложенной режиссёром аналогией.

«И в этом смысле, конечно, в этом смысле Россия и православие могут сыграть роль того ковчега, о котором вы сказали», — заявил Путин.

Президент пояснил, что идея Русской православной церкви и политика российского государства направлены на биологическое сохранение человека и его духовности. При этом, по его словам, необходимо учитывать требования современной цивилизации.

Высказывание прозвучало в документальном фильме Первого канала «Наше крещение. Предстоятель», который Эмир Кустурица подготовил к 80-летию патриарха Московского и всея Руси Кирилла.