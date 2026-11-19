Россия не намерена менять свою позицию по территориальным вопросам под давлением партнёров по переговорам. Об этом президент Владимир Путин заявил журналистам в китайском Шэньчжэне.

«Бессмысленно нашим некоторым партнерам по переговорам искать возможности подвинуть нас туда, куда мы никогда не передвинемся. Имею в виду в том числе и вопросы территориального характера», — подчеркнул российский лидер.

Таким образом, Путин дал понять, что попытки добиться от Москвы изменения её позиции по принципиальным вопросам не принесут результата. Президент обратил внимание именно на действия некоторых участников переговорного процесса, которые, по его словам, продолжают искать способы повлиять на российскую сторону.

Отдельно глава государства выделил территориальную проблематику. Он подчеркнул, что в этой сфере существуют позиции, от которых Россия не собирается отступать, независимо от попыток партнёров добиться другого решения.

Заявление прозвучало 19 ноября в Шэньчжэне, где состоялся трёхсторонний саммит России, Китая и США. После встречи с американским президентом Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином Путин вышел к журналистам и ответил на вопросы о международной повестке.

Ранее Life.ru сообщал об итогах переговоров России, США и Украины в Абу-Даби 10–11 ноября. Территориальные разногласия стали одной из ключевых тем консультаций. По итогам встречи стороны не объявили о достижении соглашения по этому вопросу.