Путин заявил, что санкции приводят к тяжёлым последствиям для их инициаторов

Санкционные ограничения мешают развитию газовой отрасли и в конечном итоге наносят ущерб самим странам, которые их вводят. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин на саммите Форума стран — экспортёров газа (ФСЭГ) в Москве 27 октября.

Российский лидер связал проблему с необходимостью крупных вложений в добычу энергоресурсов. По его словам, компании могут инвестировать значительные средства в новые проекты только при условии стабильного спроса и возможности в дальнейшем продавать произведённую продукцию.

«Все санкции, как правило, используются для недобросовестной конкуренции. В конечном итоге это приводит к тяжелым последствиям для всех, прежде всего для тех, кто эти санкции вводит», — заявил глава государства.

Президент подчеркнул, что газовая промышленность нуждается в долгосрочном планировании. Освоение месторождений и создание инфраструктуры требуют масштабных затрат, поэтому производителям важно понимать, смогут ли они реализовать добытые ресурсы в будущем.

Накануне саммита в Кремле заявили, что Россия не исключает возвращения к обсуждению поставок газа в Европу. Как сообщал Life.ru, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал два условия: заинтересованность европейских покупателей и наличие свободных объёмов топлива у российских компаний. После сокращения закупок со стороны ЕС Москва переориентировала часть экспорта на другие рынки.