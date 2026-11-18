Санкционные ограничения не оправдали ожиданий их инициаторов и не смогли остановить развитие стран, против которых вводились. Об этом заявил президент России Владимир Путин на Деловом саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне.

Российский лидер обратил внимание, что экономические ограничения, пошлины и запреты на экспорт по-прежнему оказывают сдерживающее воздействие. Однако их возможностей уже недостаточно, чтобы полностью остановить рост государств, ставших объектами внешнего давления.

«Санкции, тарифы, экспортные ограничения всё ещё имеют сдерживающий эффект, но полностью затормозить рост и тем более сокрушить экономику конкурентов они уже не способны», — подчеркнул Путин.

Президент также обратил внимание на противоречие в политике государств, инициирующих санкции: ограничения, призванные ослабить конкурентов, не обязательно приводят к желаемому эффекту и могут создавать проблемы для самих инициаторов.