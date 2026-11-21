Идеи могут оказаться сильнее любого оружия, а в современной военной сфере скорость мышления уже важнее скорости ракет. Об этом президент России Владимир Путин рассказал в интервью режиссёру Эмиру Кустурице для документального фильма «Наше крещение. Предстоятель».

Объясняя силу убеждений, глава государства вспомнил о популярности социалистических идей в начале XX века. По его словам, именно вера в общую цель во многом обеспечила успехи советской разведки: люди беззаветно работали на страну, которую считали своей идейной родиной.

«А идея — это самое сильное оружие», — заключил Путин.

Отдельно президент остановился на стремительных изменениях в военных технологиях. По его словам, сегодня всё большее значение приобретают математические знания и способность оперативно реагировать на новые вызовы, тогда как прежде на первый план выходили технические характеристики вооружений.

«И кто лучше мыслит, кто быстрее реагирует на происходящие события и вызовы, тот и побеждает», — подчеркнул российский лидер. При этом он добавил, что духовная основа и крепость духа по-прежнему сохраняют своё значение.