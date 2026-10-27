Путин заявил, что суверенитет одной страны нельзя обеспечивать за счёт других

Суверенитет одного государства не может обеспечиваться в ущерб другим странам. Этот принцип должен действовать не только в энергетике, но и во всех остальных сферах. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на VIII саммите Форума стран — экспортёров газа (ФСЭГ) в Москве.

Российский лидер поддержал позицию президента Мозамбика Даниэла Шапу, который во время своего выступления затронул вопрос энергетической независимости государств.

«Вы сказали, что энергосуверенитет одной страны не может быть обеспечен за счет других стран. Абсолютно точно», — сказал Путин.

Президент России назвал этот принцип ключевым и предложил рассматривать его шире, не ограничиваясь только энергетической отраслью.

«И добавил бы, что также и весь энергосуверенитет, и вообще суверенитет в широком смысле слова, в прямом смысле этого слова, не может и не должен обеспечиваться одной страной за счет других стран. Это абсолютно точно», — подчеркнул глава государства.

Заявление прозвучало 27 октября на пленарном заседании газового саммита, посвящённого вопросам международного энергетического сотрудничества и стабильности мировых рынков.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин предупредил о последствиях попыток вытеснить Россию с мирового газового рынка. По словам президента, такая политика обернётся серьёзными дополнительными расходами для иностранных потребителей. Глава государства напомнил известную русскую пословицу о том, что не стоит рыть яму другому.