Путин заявил, что у РФ есть вся цепочка для создания генеративных моделей
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
РФ обладает полной цепочкой для создания генеративных моделей. Об этом в ходе пленарного заседания форума «Россия — Африка» заявил президент Владимир Путин.
«В частности, у нас есть две собственные большие языковые модели», — указал глава государства.
Также в ходе выступления Владимир Путин заявил о конце эпохи, в которой небольшая группа государств определяла судьбы целых континентов. По словам президента России, на смену ей приходит новый мировой порядок.