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Опубликовано 28 октября, 14:27

Путин заявил, что у РФ есть вся цепочка для создания генеративных моделей

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

РФ обладает полной цепочкой для создания генеративных моделей. Об этом в ходе пленарного заседания форума «Россия — Африка» заявил президент Владимир Путин.

«В частности, у нас есть две собственные большие языковые модели», — указал глава государства.

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Также в ходе выступления Владимир Путин заявил о конце эпохи, в которой небольшая группа государств определяла судьбы целых континентов. По словам президента России, на смену ей приходит новый мировой порядок.

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Матвей Константинов
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