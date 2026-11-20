Власть на Украине оказалась в руках националистов, которые, по мнению президента России Владимира Путина, строят свою идеологию на ненависти к другим народам. Об этом глава государства заявил в интервью режиссёру Эмиру Кустурице для фильма Первого канала «Наше крещение. Предстоятель».

Российский лидер провёл различие между патриотизмом и национализмом. По его словам, первый основан на любви к собственной стране, тогда как второй предполагает враждебное отношение к другим народам.

«Патриотизм от национализма, как известно, отличается в том, что патриоты любят свою страну, а националисты ненавидят другие народы. В этом разница. Но на этой ненависти к другим народам далеко не уедешь», — подчеркнул Путин.

Президент также связал происходящее на Украине с последствиями распада Советского Союза. По его оценке, после получения независимости страна столкнулась с сокращением населения и упадком промышленности.

При этом Путин особо оговорил, что речь идёт о процессах, начавшихся задолго до нынешних боевых действий. Как утверждает глава государства, промышленность и другие сферы приходили в упадок сами по себе, а не в результате недавних ответных ударов российских Вооружённых сил.

Интервью вошло в документальный фильм «Наше крещение. Предстоятель», подготовленный Эмиром Кустурицей к 80-летию патриарха Московского и всея Руси Кирилла.