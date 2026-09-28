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Опубликовано 28 сентября, 18:43

Путин заявил, что высокая явка обеспечила абсолютную легитимность выборов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что высокая явка избирателей обеспечила, по его оценке, бесспорную легитимность прошедших выборов. Об этом глава государства сказал на встрече с руководителями партий, получивших мандаты в Государственной думе.

«Ещё раз хочу поблагодарить десятки миллионов избирателей, граждан нашей страны. Такое их активное участие в голосовании, такая высокая явка обеспечили бесспорную, безусловную легитимность выборов», — заявил Путин.

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Ранее Life.ru сообщал, что Путин назвал прошедшие выборы подтверждением легитимности органов власти. Тогда глава государства на встрече с Эллой Памфиловой отметил участие граждан в голосовании и обсудил с руководителем ЦИК итоги избирательной кампании. В тот же день президент продолжил обсуждение результатов выборов уже с представителями парламентских партий.

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Александра Мышляева
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