Путин заявил, что высокая явка обеспечила абсолютную легитимность выборов

Президент России Владимир Путин заявил, что высокая явка избирателей обеспечила, по его оценке, бесспорную легитимность прошедших выборов. Об этом глава государства сказал на встрече с руководителями партий, получивших мандаты в Государственной думе.

«Ещё раз хочу поблагодарить десятки миллионов избирателей, граждан нашей страны. Такое их активное участие в голосовании, такая высокая явка обеспечили бесспорную, безусловную легитимность выборов», — заявил Путин.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин назвал прошедшие выборы подтверждением легитимности органов власти. Тогда глава государства на встрече с Эллой Памфиловой отметил участие граждан в голосовании и обсудил с руководителем ЦИК итоги избирательной кампании. В тот же день президент продолжил обсуждение результатов выборов уже с представителями парламентских партий.