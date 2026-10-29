Путин заявил, что Запад не добился цели нанести РФ стратегическое поражение

Западные страны не смогли добиться стратегического поражения России, и едва ли эта цель станет достижимой к 2030 году. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам третьего саммита Россия — Африка.

Российский лидер обратил внимание на заявления западных политиков о необходимости подготовиться к возможному военному столкновению с Москвой к концу десятилетия. При этом он вновь подчеркнул, что Россия не стремится к войне с европейскими государствами.

«Многие только и ведут речь о том, чтобы готовиться к войне к 30-му году. Правильно это или нет? Мы, во-первых, готовы, но мы никакой войны с Европой не хотим», — заявил президент.

По словам Путина, желающие продолжать военную подготовку могут это делать, однако рассчитывать на изменение стратегического положения России, по его оценке, не стоит.

«А они, если кто-то хочет, пусть готовятся, но они сейчас не добились своей цели нанести стратегическое поражение России, вряд ли это будет возможно к 30-му году», — подчеркнул глава государства.