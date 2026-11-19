Россия меняет устройство собственной экономики, перестраивая промышленную базу и расширяя технологические возможности. О проводимых реформах президент РФ Владимир Путин заявил на пленарном заседании саммита АТЭС.

Российский лидер перечислил три направления преобразований: обновление промышленности, развитие технологий и контроль инфляции. По его словам, изменения уже затронули саму структуру российской экономики. При этом Москва не намерена замыкаться на внутреннем рынке. Путин подчеркнул, что Россия сохраняет открытость миру, одновременно укрепляя экономический потенциал.

Ранее президент России заявил, что страна поставляет зерно, минеральные удобрения и энергоносители в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Эти поставки способствуют обеспечению энергетической и продовольственной безопасности региона. По словам главы государства, Россия активно поддерживает ключевые направления, включая продовольствие, сырьё для сельского хозяйства и энергетические ресурсы.