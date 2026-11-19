Сотрудники резиденции Си Цзиньпина заканчивают подготовку к переговорам лидеров. Судя по видео, опубликованному корреспондентом Кремлёвского пула Александром Юнашевым в его Telegram-канале, к встрече они готовятся с особой дисциплиной: работники синхронно маршируют.

Ранее Life.ru сообщал, что Си Цзиньпин пообещал выделить 20 миллионов долларов на проекты АТЭС. Китайский лидер выступил за укрепление сотрудничества между участниками объединения и развитие свободной торговли. В свою очередь, президент РФ Владимир Путин назвал партнёрство с экономиками АТР стратегическим курсом России, подчеркнув вклад страны в благополучие региона.