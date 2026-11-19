Китай намерен расширить технологическое сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и создать для этого новые международные механизмы. В инициативу войдут цифровые технологии, обмен данными через государственные границы и энергетика. Об этом председатель КНР Си Цзиньпин сообщил на встрече лидеров экономик АТЭС.

Предложение Пекина охватывает сразу несколько направлений, от которых зависит развитие региональной экономики: цифровую инфраструктуру, международный обмен информацией и энергетический переход. Китай рассчитывает, что координация усилий в этих сферах ускорит внедрение инноваций и развитие экологически ориентированных отраслей.