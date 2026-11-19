Си Цзиньпин: КНР создаст механизмы сотрудничества в сфере цифровых технологий
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Китай намерен расширить технологическое сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и создать для этого новые международные механизмы. В инициативу войдут цифровые технологии, обмен данными через государственные границы и энергетика. Об этом председатель КНР Си Цзиньпин сообщил на встрече лидеров экономик АТЭС.
Предложение Пекина охватывает сразу несколько направлений, от которых зависит развитие региональной экономики: цифровую инфраструктуру, международный обмен информацией и энергетический переход. Китай рассчитывает, что координация усилий в этих сферах ускорит внедрение инноваций и развитие экологически ориентированных отраслей.
Ранее Си Цзиньпин заявил, что Китай намерен развивать всестороннее сотрудничество со всеми участниками Азиатско-Тихоокеанского региона. По словам китайского лидера, для укрепления Азиатско-Тихоокеанского сообщества необходимо объединить усилия и совместно работать над развитием четырёх ключевых направлений. Первым из этих направлений он назвал торгово-экономическое сотрудничество.