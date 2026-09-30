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Опубликовано 30 сентября, 14:19

Путин заявил о гарантиях безопасности и суверенитета России на поколения вперёд

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Сплочённость российского общества позволит обеспечить стране надёжные гарантии безопасности и суверенитета на многие поколения вперёд. Об этом президент России Владимир Путин заявил 30 сентября, выступая на первом заседании Государственной думы IX созыва.

«Сплочённость нашего общества — верный основной залог того, что вместе мы добьёмся всех поставленных перед собой целей. Обеспечим на многие поколения вперёд надёжные гарантии безопасности и суверенитета России. Так и будет, абсолютно в этом уверен», — сказал глава государства.

Тема суверенитета прозвучала в выступлении президента и в контексте консолидации общества. Путин связал достижение поставленных перед страной целей с единством граждан и совместной работой государственных институтов.

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За два дня до первого заседания Госдумы нового созыва президент также встречался в Кремле с представителями парламентских фракций. Тогда Путин заявил, что партии, представленные в парламенте, по итогам выборов внесли вклад в укрепление политической системы, государственного суверенитета и общественной стабильности.

Больше заявлений российского лидера — в разделе «Путин» на Life.ru.

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Марина Фещенко
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