Путин заявил о готовности России к сотрудничеству в сфере культуры

Россия готова делиться с другими странами моделью «Пушкинской карты» и своими наработками в сфере культуры. Президент РФ Владимир Путин заявил об этом на Санкт-Петербургском международном форуме объединённых культур.

По его словам, цифровую систему можно приспособить к условиям любого государства. Для этого потребуется изменить номинал карты и перечень культурных учреждений, доступных её владельцам. При этом сам принцип программы — прямой доступ молодёжи к культурным площадкам — останется неизменным. Путин отметил, что такой механизм позволяет вовлекать школьников и студентов в культурную жизнь не только через образование, но и за счёт личного посещения учреждений.

Ранее Путин сообщил, что российское фундаментальное образование в сфере культуры является одним из лучших в мире. Кроме того, он назвал подготовку кадров одним из ключевых направлений развития культурной сферы. По его словам, сегодня отрасли нужны режиссёры, кураторы, музейные педагоги, драматурги и менеджеры, которые одновременно понимают искусство, чувствуют современную аудиторию и умеют работать с технологиями.