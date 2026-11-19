Россия готова расширять сотрудничество с Китаем по развитию Северного морского пути (СМП). Об этом президент РФ Владимир Путин заявил журналистам в китайском Шэньчжэне. По словам российского лидера, Москва также открыта к совместным проектам с другими заинтересованными государствами.

«Как вы знаете, прошёл первый корабль по Северному морскому пути, и мы готовы к расширению этой работы», — отметил глава государства.

Путин добавил, что уже сообщил партнёрам по Азиатско-Тихоокеанскому экономическому сотрудничеству (АТЭС) о готовности России налаживать деловые контакты и реализовывать совместные проекты в этом направлении. Предложение касается всех стран, заинтересованных в развитии арктического маршрута.