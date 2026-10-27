Путин заявил о миллиардных инвестициях России в энергетику Венесуэлы

Российские компании вложили миллиарды долларов в энергетическую отрасль Венесуэлы. Москва заинтересована в сохранении совместных проектов и рассчитывает продолжить сотрудничество с Каракасом. Об этом президент России Владимир Путин заявил 27 октября на саммите Форума стран — экспортёров газа (ФСЭГ).

Поводом для заявления стало выступление уполномоченного президента Венесуэлы Делси Родригес, которая обратилась к участникам встречи по видеосвязи. Путин поблагодарил её от имени собравшихся и отдельно остановился на экономических связях двух государств.

«Хотел бы отметить, что российские экономические операторы инвестировали миллиарды долларов в энергетический сектор Венесуэлы. Надеемся, что это сотрудничество будет продолжено», — подчеркнул российский лидер.

Конкретную сумму вложений президент не назвал. Он также не уточнил, какие именно проекты могут получить дальнейшее развитие.

Заявление прозвучало на фоне изменений в энергетической политике Венесуэлы. Каракас расширяет сотрудничество с зарубежными инвесторами, включая американские компании, и рассчитывает привлечь дополнительные средства для развития нефтедобычи.

Венесуэла входит в Форум стран — экспортёров газа наряду с Россией, Ираном, Катаром и другими крупными производителями энергоресурсов. Участники московского саммита обсуждают перспективы газовой отрасли, инвестиции и стабильность международных поставок.

Энергетический сектор Венесуэлы в последние месяцы оказался в центре переговоров с США. В августе Дональд Трамп объявил о соглашении, которое, по его словам, предоставит американской стороне контроль над более чем 65 миллиардами баррелей венесуэльских нефтяных запасов. Как сообщал Life.ru, договорённости достигли при участии Делси Родригес и представителей частного бизнеса.