Уровень Каспийского моря продолжает снижаться, и эта тенденция вызывает обеспокоенность всех прибрежных государств. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости изучить причины происходящего во время встречи с молодыми специалистами в сфере искусственного интеллекта в Москве.

Поводом для обсуждения стала идея призёра Национальной технологической олимпиады Элины Рахимовой создать ИИ-помощника для решения экологических проблем. Девушка предложила использовать нейросеть, чтобы сопоставлять данные об очистке морей от мазута, определять оптимальные способы сбора загрязнений и рассчитывать необходимое для этого время.

Путин отметил, что искусственный интеллект может помочь изучать и другие природные процессы, в частности изменение климата и колебания уровня Каспийского моря. По словам президента, он неоднократно обсуждал эту проблему с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым.

«Каспий — то опускается уровень моря, то поднимается. Сейчас всё больше опускается. Это тревогу вызывает у всех стран Каспийского региона. Это, конечно, более глобальная задача, но она очень важная в прикладном смысле и очень интересная», — сказал российский лидер.

В качестве примера Путин привёл Аральское море, которое практически полностью высохло. Президент обратил внимание, что в отдельных районах водоёмов наблюдаются изменения уровня воды, и предложил разобраться, какие природные процессы за этим стоят.

Токаев, в свою очередь, отметил определённую цикличность изменений. По его словам, периоды обмеления Каспия совпадают с появлением воды в Аральском море. Казахстанский лидер предположил, что эти явления могут быть связаны с процессами под землёй.