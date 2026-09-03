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Опубликовано 3 сентября, 08:20

Путин заявил о стремлении РФ к полноформатному восстановлению отношений с США

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Москва выступает за возвращение к полноценному взаимодействию с Вашингтоном. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума.

«Мы за восстановление отношений с Соединёнными Штатами в полноформатном режиме. Но это не только от нас зависит, это зависит от американской стороны», — сказал Путин.

По словам президента, нынешний американский лидер Дональд Трамп демонстрирует настрой на позитивную и конструктивную совместную работу. Путин подчеркнул, что видит и чувствует этот настрой.

Говоря о текущей ситуации, глава государства напомнил о действующих контактах между специальными службами двух стран. Также взаимодействие ведется через представителей администрации, которых Трамп назначил для продолжения диалога.

Президент РФ подтвердил, что все эти механизмы в настоящее время функционируют. Он выразил надежду, что такая динамика в конечном счёте даст положительный эффект.

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Также Путин заявил, что Россия продолжает поддерживать контакты с администрацией Соединённых Штатов. По его словам, взаимодействие не прекращалось даже в самые сложные периоды отношений Москвы и Вашингтона.

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Никита Никонов
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