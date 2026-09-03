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Регион
Опубликовано 3 сентября, 08:17

Путин заявил о продолжающихся контактах России с администрацией США

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия продолжает поддерживать контакты с администрацией Соединённых Штатов. Об этом президент Владимир Путин заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке.

«Что касается наших контактов с американской администрацией, то они продолжаются. Мы в контакте с американской администрацией и сейчас в контакте, до сих пор. И надеюсь, эти контакты будут продолжаться», — сказал российский лидер.

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Подробностей о содержании нынешних контактов и их уровне Путин в этой части выступления не привёл.

Заявление прозвучало спустя несколько дней после того, как президент рассказал о сохраняющихся прямых каналах связи между российскими и американскими спецслужбами. По его словам, такое взаимодействие не прекращалось даже в самые сложные периоды отношений Москвы и Вашингтона.

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Марина Фещенко
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