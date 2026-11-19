Путин заявил о вхождении России в число ведущих экономик мира
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Россия сохраняет позиции среди крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности (ППС). Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пленарном заседании саммита АТЭС.
Глава государства подчеркнул, что по этому показателю российская экономика уверенно входит в число мировых лидеров.
Ранее Владимир Путин призвал форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества выступать площадкой для объединения экономик на фоне усиливающейся фрагментации мировой экономики. Таким образом Путин обозначил одну из задач форума — сохранять пространство для конструктивного взаимодействия экономик в условиях нарастающих вызовов для мировой торговли и хозяйственных связей.