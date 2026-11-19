Россия сохраняет позиции среди крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности (ППС). Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пленарном заседании саммита АТЭС.

Глава государства подчеркнул, что по этому показателю российская экономика уверенно входит в число мировых лидеров.