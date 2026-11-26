Нейросети, обученные на чужих ценностях, могут незаметно влиять на убеждения миллионов людей. Об этом президент Владимир Путин предупредил на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

Глава государства сослался на научное исследование явления, известного как «подсознательное обучение». Оно показывает, что языковая модель способна передавать другой системе с похожей архитектурой собственные особенности и предпочтения через обучающие данные.

По мнению Путина, такой механизм создаёт опасность скрытого влияния на пользователей. Президент считает, что ИИ, в основу которого заложены чужие ценностные установки, может незаметно транслировать их людям, формируя сознание и мировоззрение.

«Если модель обучена на чужих ценностях, она незаметно подсказывает эти самые ценности миллионам пользователей, миллионам людей, формирует их сознание и ценностный код», — подчеркнул российский лидер.

Ранее Life.ru рассказывал, что Путин предупредил об угрозе «цифрового тоталитаризма» из-за развития искусственного интеллекта. Выступая 1 октября на заседании клуба «Валдай», президент указал на риск обезличивания людей и подчинения их поведения алгоритмам, настроенным кем-то другим.