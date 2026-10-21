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Опубликовано 21 октября, 12:25

Путин заявил о возможности увеличить поставки российских удобрений в США

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия могла бы значительно увеличить экспорт удобрений на американский рынок. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. По словам российского лидера, у отечественных производителей есть возможности для расширения поставок в Соединённые Штаты.

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Тема расширения российско-американской торговли получила развитие после телефонного разговора Путина и Трампа 9 октября. Тогда Москва подтвердила готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки. Для российского дизеля Минфин США выдал временное разрешение, действующее до 7 апреля 2027 года.

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Полина Никифорова
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