Путин заявил о возможности увеличить поставки российских удобрений в США

Россия могла бы значительно увеличить экспорт удобрений на американский рынок. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. По словам российского лидера, у отечественных производителей есть возможности для расширения поставок в Соединённые Штаты.

Тема расширения российско-американской торговли получила развитие после телефонного разговора Путина и Трампа 9 октября. Тогда Москва подтвердила готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки. Для российского дизеля Минфин США выдал временное разрешение, действующее до 7 апреля 2027 года.