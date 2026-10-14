Путин заявил о выходе киберугроз в России на новый уровень

Киберугрозы для российской экономики, транспорта и жизненно важных систем выходят на качественно новый уровень по мере развития цифровых технологий. Ситуацию осложняет внешнее давление на страну, включая гибридные методы противостояния. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по информационной безопасности в Ново-Огарёве.

«Очевидно, что с развитием цифровизации на фоне прямой и гибридной внешней агрессии, с которой мы сталкиваемся, на новый уровень выходят и киберугрозы в отношении экономики, логистики, транспорта, социальной сферы и систем жизнеобеспечения и государственного управления», — подчеркнул российский лидер.

Глава государства обратил внимание на широкий спектр направлений, которые могут оказаться под ударом. Речь идёт не только о работе государственных информационных систем, но и об инфраструктуре, обеспечивающей повседневную жизнь граждан.

Особое значение, согласно заявлению президента, приобретает безопасность отраслей, тесно связанных с цифровыми технологиями. Среди них — логистика, транспорт и социальная сфера, где нарушения работы информационных систем способны затронуть большое количество людей.

Совещание в Ново-Огарёве было посвящено повышению защищённости российских цифровых систем. В обсуждении участвовали представители правительства, силовых ведомств, финансового сектора и крупнейших технологических компаний.

Ранее Life.ru рассказывал, что Владимир Путин назвал кибербезопасность одним из важнейших условий развития России. Глава государства подчеркнул необходимость надёжной защиты информационной инфраструктуры, от которой зависит устойчивость экономики и работа ключевых систем страны.