В случае прямого нападения Россия поставит вопрос о применении всего имеющегося в её распоряжении вооружения. Об этом президент Владимир Путин заявил на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Национальном центре «Россия».

«В повестке дня неизбежно и немедленно появится вопрос применения Российской Федерацией всех вооружений, имеющихся в распоряжении нашей страны. <…> Мы должны будем использовать свои конкурентные преимущества в этой борьбе. А какие они? А дело в том, что в тех средствах защиты себя мы имеем эти конкурентные преимущества», — сказал он

Президент также заявил, что отдельными видами вооружений Москва располагает в уникальном масштабе. По его словам, аналогичных средств сегодня нет у других государств.

Ранее Владимир Путин подчеркнул, что Россия никому не угрожает и не намерена нападать ни в 2029-м, ни в 2030-м, ни в 2050 году. Вместе с тем он отметил, что при столкновении с агрессией страна будет вынуждена отвечать. По словам Путина, жителям европейских стран важно видеть разницу между позицией России и курсом, которого придерживается нынешнее политическое руководство ряда государств.