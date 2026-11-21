Около 10 тысяч студентов из африканских стран получают медицинское образование в российских вузах. Об этом президент Владимир Путин сообщил в приветствии участникам международной конференции по общественному здравоохранению в Аддис-Абебе.

По словам главы государства, молодые специалисты приехали на обучение практически со всего Африканского континента. Многие из них проходят стажировки в ведущих российских клиниках и участвуют в научных исследованиях.

«Российская Федерация традиционно оказывает активное содействие африканским партнёрам в сфере охраны здоровья населения, а итоги состоявшегося недавно третьего саммита Россия – Африка создают возможности для дальнейшего наращивания работы на этом направлении», — говорится в сообщении.

Путин подчеркнул, что особое место в сотрудничестве занимает противодействие эпидемиям. Соответствующая российская программа помощи африканским государствам продлена до 2029 года. Она предусматривает регулярные совместные исследования и практические учения, позволяющие готовиться к вспышкам опасных заболеваний.

Для борьбы с инфекциями Россия также направляет в африканские страны медицинские бригады, мобильные лаборатории, лекарства, диагностические препараты и средства профилактики.

Президент отметил, что участникам конференции предстоит обсудить развитие медицинской инфраструктуры, внедрение современных технологий и подготовку квалифицированных кадров. Отдельное внимание будет уделено укреплению самостоятельности африканских государств в вопросах общественного здравоохранения.

Путин выразил надежду, что встреча представителей государственных ведомств, международных организаций, врачей и учёных поможет определить новые направления медицинского сотрудничества.

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