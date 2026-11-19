Россия регулярно слышит от европейских лидеров заявления о подготовке к войне к 2030 году. На это обратил внимание президент Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов в Шэньчжэне.

«Мы же слышим, что транслируют нам европейские лидеры — война, война, надо готовиться к 2030 году. Мы не собираемся ни на кого нападать, чтобы готовиться к 2030 году, а от них мы все время слышим», — заявил российский лидер.

Тема возможного военного противостояния с европейскими странами поднималась и во время предыдущих выступлений главы государства. В частности, 29 октября на пресс-конференции по итогам саммита Россия — Африка Путин предупредил о последствиях прямого столкновения с Европой. Тогда он заявил, что в случае серьёзной эскалации победителей может не оказаться вовсе.

Ещё раньше, 1 октября, на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» президент отверг планы нападения России на другие государства в 2029, 2030 и 2050 годах. При этом он подчеркнул, что в случае агрессии Москва будет вынуждена ответить.

Между тем в Евросоюзе действует оборонная программа Readiness 2030, предусматривающая повышение военной готовности европейских стран к концу десятилетия. Ранее Life.ru приводил оценку бывшего министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, которая обратила внимание на масштабное перевооружение Европы. Среди приоритетов программы — развитие ПВО, беспилотных систем, увеличение производства вооружений и совершенствование военной инфраструктуры.