Путин заявил об устойчивости российского фондового рынка

Российский фондовый рынок сохраняет устойчивость и продолжает надёжно работать, несмотря на то что выйти на все запланированные показатели пока не удалось. Об этом президент Владимир Путин заявил на форуме-съезде общероссийской организации «Деловая Россия» в Москве.

Глава государства обратил внимание, что укрепление фондового рынка остаётся одной из важных экономических задач. Определённые результаты уже достигнуты, однако нынешние темпы развития пока не полностью соответствуют ожиданиям властей.

«...хотя он укрепляется», — отметил Путин. Он отдельно подчеркнул, что перед страной при этом стоят более амбициозные цели.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин положительно оценил работу Правительства и Центробанка. Президент подчеркнул необходимость сохранять баланс в финансовой политике, чтобы государственные заимствования не ограничивали доступ бизнеса к денежным ресурсам.