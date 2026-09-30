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Опубликовано 30 сентября, 14:39

Путин заявил об уверенном состоянии экономики и финансовой системы РФ

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что финансовая система и экономика страны чувствуют себя уверенно. Об этом глава государства сказал на первом заседании Госдумы IX созыва.

«Российская финансовая система и экономика чувствуют себя уверенно. Главное — не допускать никаких ошибок и подходить к решению задач в этих чрезвычайно важных сферах ответственно», — подчеркнул Путин.

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Ранее Путин призвал придать новый импульс инвестициям в российскую экономику. Президент подчеркнул необходимость поддерживать вложения в развитие предприятий и инфраструктуры. По его словам, инвестиционная активность остаётся одним из ключевых факторов дальнейшего роста экономики страны.

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Александра Мышляева
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