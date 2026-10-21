Путин заявил Уиткоффу о готовности РФ восстановить отношения с США

Президент России Владимир Путин заявил о заинтересованности Москвы в восстановлении двусторонних отношений с США, в том числе в экономической сфере. Об этом российский лидер сообщил на встрече со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге.

«С обеих сторон было бы интересно обсудить вопросы, связанные с нашими планами восстановления двусторонних отношений, российско-американских контактов, в том числе в сфере экономического сотрудничества», — подчеркнул Путин.

Таким образом, российский лидер обозначил готовность обсуждать с Вашингтоном не только вопросы международной повестки, но и перспективы возобновления экономического взаимодействия между двумя странами.

Ранее Уиткофф также заявил, что у России и США есть перспективы развития экономических отношений после завершения конфликта на Украине. Кроме того, спецпосланник американского президента отметил наличие предпосылок для прекращения огня.