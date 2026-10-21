Путин заявил Уиткоффу о готовности РФ восстановить отношения с США
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Президент России Владимир Путин заявил о заинтересованности Москвы в восстановлении двусторонних отношений с США, в том числе в экономической сфере. Об этом российский лидер сообщил на встрече со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге.
«С обеих сторон было бы интересно обсудить вопросы, связанные с нашими планами восстановления двусторонних отношений, российско-американских контактов, в том числе в сфере экономического сотрудничества», — подчеркнул Путин.
Таким образом, российский лидер обозначил готовность обсуждать с Вашингтоном не только вопросы международной повестки, но и перспективы возобновления экономического взаимодействия между двумя странами.
Ранее Уиткофф также заявил, что у России и США есть перспективы развития экономических отношений после завершения конфликта на Украине. Кроме того, спецпосланник американского президента отметил наличие предпосылок для прекращения огня.
Главной темой переговоров Путина и Уиткоффа станет урегулирование украинского конфликта. Помощник российского президента Юрий Ушаков напомнил, что во время предыдущей встречи стороны также обсуждали перспективы экономического сотрудничества. Перед визитом в Россию американский спецпосланник провёл консультации с Киевом и европейскими партнёрами в Осло. Как заявил госсекретарь США Марко Рубио, Уиткофф должен представить российскому руководству результаты этих переговоров