Путина пригласили провести «Разговоры о важном» для школьников Якутии

«Поддерживая слова Ирины Владимировны, приглашаем вас к нам посетить наш образовательный комплекс. Не просто посмотреть, но, если будет возможность, принять участие в программе «Разговоры о важном» и с нашими детьми поговорить, лично рассказать о нашем государстве, о тех задачах, которые стоят перед нами», — прозвучало во время церемонии.