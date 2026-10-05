Путина пригласили провести «Разговоры о важном» для школьников Якутии
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президента России Владимира Путина пригласили провести в Якутии урок в рамках программы «Разговоры о важном». Предложение прозвучало во время открытия по видеосвязи образовательного комплекса «Точка будущего».
«Поддерживая слова Ирины Владимировны, приглашаем вас к нам посетить наш образовательный комплекс. Не просто посмотреть, но, если будет возможность, принять участие в программе «Разговоры о важном» и с нашими детьми поговорить, лично рассказать о нашем государстве, о тех задачах, которые стоят перед нами», — прозвучало во время церемонии.
«Точка будущего» расположена в посёлке Жатай, который входит в городской округ Якутск. Комплекс построили на частные средства при участии благотворительного фонда «Новый дом». Аналогичный образовательный центр уже работает в Иркутской области.
Ранее Life.ru рассказывал, что в День учителя Владимир Путин наградит в Кремле педагогов, которые обучали и воспитывали героев СВО. Ранее в ходе открытия президент подчеркнул, что у каждого ребёнка в России должны быть равные возможности для получения качественного образования вне зависимости от места жительства.
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