«Самое главное, что у нас есть»: Путин призвал бизнес вкладываться в детей

Подрастающее поколение — самое главное, что есть у России, поэтому вложения в образование детей имеют особое значение. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил при открытии по видеосвязи образовательного центра «Точка будущего» в Якутии.

«Абсолютно правильно, справедливо, что ведущие отечественные компании вкладываются в самое главное, что у нас есть — в подрастающее поколение, строят новые школы, современные лаборатории, запускают программы для учителей и талантливых детей, формируют эффективные партнерства с университетами», — сказал глава государства.

Президент обратил внимание, что речь идёт не о разовых проектах. По его словам, компании системно участвуют в развитии образовательной инфраструктуры и создании новых возможностей для школьников.

Путин привёл в пример уже работающую «Точку будущего» в Иркутске. В образовательном комплексе смогут учиться, посещать кружки и заниматься в секциях более тысячи детей.

Ранее Life.ru писал, что Путин 5 октября наградит в Кремле педагогов, которые обучали и воспитывали героев специальной военной операции. О предстоящей церемонии сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.