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Регион
Опубликовано 2 октября, 19:35

Путину показали реактивные ударные дроны «Герань-4» и «Герань-5»

Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Президенту России Владимиру Путину во время посещения полигона Чебаркульский в Челябинской области продемонстрировали реактивные ударные беспилотники «Герань-4» и «Герань-5». Глава государства осмотрел выставку современных образцов вооружения, военной и специальной техники.

Всего в экспозиции представили более 300 образцов. Помимо реактивных «Гераней», Путину показали другие беспилотные летательные аппараты, дроны-перехватчики и системы радиоэлектронной борьбы.

Выставку президент осмотрел во время рабочей поездки в Челябинскую область. На полигоне Чебаркульский Путин наблюдал за этапом стратегических командно-штабных учений «Центр-2026».

Новые модификации семейства «Герань» отличаются от ранних версий реактивной силовой установкой. Официальные подробные характеристики «Герани-5» не раскрывались, однако аппарат выполнен по классической самолётной схеме и внешне заметно отличается от дронов семейства с треугольным крылом.

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«Герань-4» и «Герань-5» — новые реактивные ударные беспилотники семейства «Герань», появившиеся в 2026 году. В отличие от более ранних винтовых версий они оснащаются турбореактивными двигателями, что позволяет заметно увеличить скорость и усложняет их перехват. По открытым оценкам, «Герань-4» способна развивать до 300–500 км/ч и нести боевую часть массой до 50–90 кг, а «Герань-5» — до 600 км/ч при дальности до 1000 км. При этом «Герань-4» сохраняет характерную схему «летающего крыла», тогда как «Герань-5» выполнена по более традиционной самолётной схеме с фюзеляжем и прямым крылом. Подробные официальные характеристики аппаратов не раскрывались, поэтому публикуемые параметры носят оценочный характер.

Ранее Владимир Путин заявил, что Украина пока не нашла эффективного противодействия современным российским «Гераням». По его словам, Киев заинтересован в прекращении ударов этими беспилотниками.

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Никита Никонов
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