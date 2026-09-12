Путину в Индии приготовили шоколадных матрёшек и панораму Москвы

Членов российской делегации в Нью-Дели встретили необычным сладким подарком — шоколадными матрёшками и композицией с панорамой Москвы. Об этом сообщил телеканал NDTV со ссылкой на представителей гостиницы.

Шоколатье, создавший композицию. Фото © Telegram / Юнашев LIVE

Подарок подготовили к приезду Владимира Путина. Шоколатье, создавший композицию, рассказал журналисту кремлёвского пула Александру Юнашеву, что работа над ней заняла около двух-трёх часов. По словам мастера, он испытывал гордость и благодарность, зная, что его работа станет презентом для российского президента.

Помимо матрёшек, кондитеры создали шоколадную композицию с российскими архитектурными мотивами. На фотографиях также можно увидеть оформление с надписью Moscow.

Ранее Life.ru рассказывал, как журналистов кремлёвского пула в Индии встретили шоколадной копией Ворот Индии. Сладкий сувенир ожидал представителей российских СМИ в гостинице после их прибытия на саммит БРИКС.