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Опубликовано 12 сентября, 11:55

Путину в Индии приготовили шоколадных матрёшек и панораму Москвы

Обложка © ITC Maurya

Обложка © ITC Maurya

Членов российской делегации в Нью-Дели встретили необычным сладким подарком — шоколадными матрёшками и композицией с панорамой Москвы. Об этом сообщил телеканал NDTV со ссылкой на представителей гостиницы.

Шоколатье, создавший композицию. Фото © Telegram / Юнашев LIVE

Шоколатье, создавший композицию. Фото © Telegram / Юнашев LIVE

Подарок подготовили к приезду Владимира Путина. Шоколатье, создавший композицию, рассказал журналисту кремлёвского пула Александру Юнашеву, что работа над ней заняла около двух-трёх часов. По словам мастера, он испытывал гордость и благодарность, зная, что его работа станет презентом для российского президента.

Помимо матрёшек, кондитеры создали шоколадную композицию с российскими архитектурными мотивами. На фотографиях также можно увидеть оформление с надписью Moscow.

Путин среди Путиных: Юнашев показал эффект рекурсии в индийском отеле
Путин среди Путиных: Юнашев показал эффект рекурсии в индийском отеле

Ранее Life.ru рассказывал, как журналистов кремлёвского пула в Индии встретили шоколадной копией Ворот Индии. Сладкий сувенир ожидал представителей российских СМИ в гостинице после их прибытия на саммит БРИКС.

Главные события международной повестки, встречи лидеров и дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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