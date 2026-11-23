Падение акций крупнейших технологических компаний США в 2026 году по масштабам оказалось сопоставимо с обвалом во время кризиса доткомов в 2000-м. Наиболее заметные потери понесли производители чипов и предприятия, связанные с развитием искусственного интеллекта, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

По подсчётам издания, акции Intel потеряли 64% от максимальной стоимости в 2026 году против 60% во время кризиса 2000-го. Бумаги Oracle подешевели на 60% против прежних 37%, а Seagate продемонстрировала аналогичное падение — 60% против 37%.

Серьёзное снижение затронуло и других технологических гигантов. Акции Nvidia упали на 48% от пиковых значений против 62% в 2000 году, Micron — на 53% против 63%, Qualcomm — на 42% против 54%. Бумаги Cisco потеряли 30%, тогда как во время краха доткомов их падение составляло 52%.

При этом нынешняя распродажа имеет свои особенности. Если в 2000 году обвал охватил широкий круг интернет-компаний, то сегодня под наибольшим давлением оказались предприятия, связанные с искусственным интеллектом и развитием вычислительной инфраструктуры.