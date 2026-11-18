Жителей Краснодара ночью 18 ноября предупредили об угрозе с воздуха: в городе звучит сигнал «Внимание всем», пока силы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников. Горожан и гостей кубанской столицы призвали не поддаваться панике и как можно быстрее проследовать в безопасные места. Об этом сообщили в администрации Краснодара.

«В Краснодаре звучит сигнал «Внимание всем» — идёт отражение атаки БПЛА. Жители и гости города, сохраняйте спокойствие и соблюдайте меры безопасности, проследуйте в безопасное место», — говорится в сообщении, опубликованном в мессенджере Max.

На фоне воздушной угрозы дополнительные ограничения затронули и работу местного аэропорта Пашковский. Ранее Росавиация ввела временные меры на приём и выпуск самолётов. Такие решения принимаются для обеспечения безопасности пассажиров и экипажей.

Власти призывают жителей следить за официальными сообщениями и не покидать укрытия до получения сигнала об отмене опасности. О последствиях атаки и возможных повреждениях на момент публикации не сообщалось.

Прошлой ночью 17 ноября за 12 часов российские средства ПВО уничтожили 1441 беспилотник. Атака охватила сразу несколько десятков регионов, включая Краснодарский край, а также акватории Чёрного и Азовского морей. В Минобороны назвали произошедшее одним из самых масштабных налётов беспилотников за последнее время. Это один из крупнейших налётов за последние месяцы.