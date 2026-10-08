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Регион
Опубликовано 8 октября, 13:32

ПВО отражает атаку на Омскую область: Оперативные службы приведены в готовность

Хоценко сообщил об отражении атаки на Омскую область

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru.

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru.

Силы ПВО Минобороны России отражают атаку на Омскую область. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко.

По словам главы региона, все оперативные службы переведены в режим повышенной готовности.

«Прошу сохранять спокойствие, доверять только проверенной информации. Обо всех чрезвычайных ситуациях сообщайте по номеру 112», — обратился он к жителям.

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В Омской области объявляли беспилотную опасность 30 сентября. Тогда Хоценко сообщил, что предупреждение основано на данных Минобороны России, и призвал соблюдать меры безопасности. Подобный режим в регионе вводили и летом.

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Полина Никифорова
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