ПВО отражает атаку на Омскую область: Оперативные службы приведены в готовность
Хоценко сообщил об отражении атаки на Омскую область
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru.
Силы ПВО Минобороны России отражают атаку на Омскую область. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко.
По словам главы региона, все оперативные службы переведены в режим повышенной готовности.
«Прошу сохранять спокойствие, доверять только проверенной информации. Обо всех чрезвычайных ситуациях сообщайте по номеру 112», — обратился он к жителям.
В Омской области объявляли беспилотную опасность 30 сентября. Тогда Хоценко сообщил, что предупреждение основано на данных Минобороны России, и призвал соблюдать меры безопасности. Подобный режим в регионе вводили и летом.
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