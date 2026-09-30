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Регион
Опубликовано 30 сентября, 13:02

В Омской области объявили беспилотную опасность

Обложка © Wikipedia / Ninaras

Обложка © Wikipedia / Ninaras

В Омской области введён режим беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко в своём канале в Max.

«По данным МО России, зафиксирована беспилотная опасность. Прошу соблюдать меры безопасности. Обо всех происшествиях оперативно сообщайте по номеру 112», — написал Хоценко.

Режим действует на территории региона 30 сентября. Для Омской области это уже не первый подобный режим в 2026 году. Летом власти региона также неоднократно объявляли беспилотную опасность.

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Ранее Life.ru рассказывал о первой в истории Омской области беспилотной опасности. Тогда губернатор Виталий Хоценко также призвал жителей соблюдать меры безопасности и сообщать о происшествиях по номеру 112.

Больше новостей о происшествиях и работе экстренных служб — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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