ПВО отразила массированную атаку дронов на Ставрополье

Российские подразделения противовоздушной обороны успешно сорвали массированный воздушный налет на Ставропольский край. Об этом проинформировал глава региона Владимир Владимиров.

Руководитель субъекта выразил признательность военным за эффективную службу, подчеркнув сложность прошедшей ночи.

«Массированная воздушная атака на Ставрополье отражена. Спасибо бойцам ПВО, для них это была очень напряженная ночь. По оперативной информации, пострадавших нет, в Солнечнодольске последствий на земле нет», — заявил чиновник.

Вместе с тем в Невинномысске зафиксированы локальные разрушения. В промышленном секторе города упали фрагменты перехваченных летательных аппаратов.

В Солнечнодольске каких-либо инцидентов и урона инфраструктуре удалось избежать. Никто из местных жителей при отражении налёта не пострадал.

В настоящий момент на территории промышленного кластера продолжаются восстановительные мероприятия. Специалисты обследуют секторы крушения конструкций для точного определения масштаба ущерба.

Ранее Life.ru писал об уничтоженных БПЛА в ростовском Каменске-Шахтинском. Обошлось без пострадавших и разрушений.