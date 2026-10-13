Свыше 600 «птичек» ВСУ разбились вдребезги о стальной щит России

В ночь на 13 октября российская система противовоздушной обороны отразила одну из самых масштабных попыток воздушного нападения. Согласно официальным данным Министерства обороны Российской Федерации, за временной отрезок с 20:00 12 октября до 08:00 13 октября дежурными расчётами ПВО были перехвачены и ликвидированы 604 беспилотных летательных аппарата самолётного типа.

География нейтрализации воздушных целей охватила полтора десятка субъектов страны, а также морскую зону. Дроны уничтожались в воздушном пространстве Московского региона, Брянской, Белгородской, Курской, Воронежской, Калужской, Тульской, Орловской, Липецкой, Рязанской, Смоленской, Тверской и Ростовской областей. Кроме того, боевая работа систем ПВО велась над территорией Ставропольского и Краснодарского краев, а также над водами Азовского моря.

Все аппараты, задействованные в налёте, были своевременно обнаружены радиолокационными средствами и выведены из строя огнём зенитных ракетных комплексов и специализированных подразделений перехвата.

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