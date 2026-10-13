Ночная атака дронов на Москву вошла в число крупнейших с начала года: сбито 417 БПЛА

Очередная ночная попытка массированного удара дронами по Москве вошла в перечень наиболее плотных воздушных атак текущего года. О масштабах произошедшего свидетельствует хроника перехватов, основанная на сводках столичного руководства и подсчётах агентства ТАСС.

По официальным сведениям мэра Сергея Собянина, активность воздушного противника длилась десять с половиной часов — с половины девятого вечера воскресенья до семи утра понедельника. За этот временной отрезок радары зафиксировали 417 беспилотных аппаратов, взявших курс на Московский регион.

Основная нагрузка легла на внешнее кольцо противовоздушной обороны: подавляющую часть дронов дежурные расчеты встретили и уничтожили задолго до границ мегаполиса. До ближнего периметра сумела добраться лишь часть аппаратов — 65 единиц ликвидировали непосредственно на подступах к городской черте.

Текущий инцидент встал в один ряд с другими беспрецедентными налётами сезона. Самый крупный перехват состоялся 19–20 сентября: тогда из 1,6 тысячи дронов в сторону главного города страны двигались 450. Сопоставимые по размаху атаки отражались в середине августа (тогда нейтрализовали 201 аппарат из 600 направленных) и в начале сентября (548 перехватов). Ещё свыше 400 целей армия нейтрализовала буквально несколько дней назад — в ночь на 9 октября, не считая регулярных июльских попыток прорыва группами от 200 до 400 единиц. В каждом эпизоде тактика эшелонированной защиты показала схожий результат: угроза купировалась ещё на дальних эшелонах.

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